Peter Jan Rens is bezig met een boek over hemzelf en zijn goede vriend Johan Vlemmix. Dat vertelde de presentator vrijdag op Radio Veronica in de Middagshow Wout & Frank, met Wouter van der Goes en Frank van 't Hof. Het boek moet volgens de 76-jarige Rens "over een maandje" uitkomen.

Volgens Rens heet het boek 'Hallo, met Johan' en gaat het over onder meer "de media, de jaren 90 en allerlei dingen die bij me opkwamen". Rens heeft inmiddels 100.000 woorden geschreven, "maar het boek moet er 60.000 hebben, volgens mij. Dus ik ben het nu aan het inklinken", aldus de presentator.

Rens lichtte een klein verhaaltje uit dat gaat over John de Mol, die met hem in een botsautootje zat. Volgens Rens volgde er "een enorme klap" toen zij op het botsautootje klapten waarin Joop van den Ende en Hennie Huisman zaten. "Sindsdien heeft Joop van den Ende altijd hoofdpijn gehouden", stelde Rens. De presentator zei dus "eigenlijk wel" verantwoordelijk te zijn voor de chronische hoofdpijn van de media- en theaterproducent. "Dat zit toch in m'n karakter", lachte Rens. "Ik doe vrolijk, maar ik ben eigenlijk heel gemeen."