Peter Pannekoek baalt van Nederlands elftal na WK-uitschakeling

Verschillende bekende Nederlanders hebben in de nacht van maandag op dinsdag naar de WK-wedstrijd gekeken waarin het Nederlands elftal verloor van Marokko. "Zo zonde maar wel gewoon terecht. Want wat hadden we een ongelofelijk laffe tactiek", schrijft cabaretier Peter Pannekoek op Instagram. Het team van Ronald Koeman leed een nederlaag tijdens de zestiende finale in Mexico na strafschoppen.

"En dat Nederland altijd denkt dat penalty's 'een loterij zijn' is precies de reden waarom we ze vaker verliezen dan andere landen", vervolgt Pannekoek zijn bericht. Actrice Bettina Holwerda bleef ook wakker om de wedstrijd te kijken. "Janken", schrijft ze op Instagram. Daarnaast keken onder anderen Flemming, Renze Klamer, Coen Swijnenberg, Samantha Steenwijk, Kim Feenstra, Maan, Boef en Lale Gül naar de wedstrijd. "Zenuwslopend", stelde laatstgenoemde in haar bericht.

Voormalig Kris Kross Amsterdam-lid Yuki Kempees bekeek de wedstrijd in Mexico. "En zo eindigt mijn avontuur in Amerika en Mexico. Wát een herinneringen heb ik mogen maken, heel dankbaar voor", laat de artiest zijn volgers weten. "En gefeliciteerd Marokko, meer dan verdiend!" Ook andere bekende namen, zoals Bilal Wahib en Walid Benmbarek, deelden hun blijdschap voor het Marokkaanse voetbalteam. "Vandaag juichten wij voor Marokko. Maar complimenten aan Oranje", schrijft Benmbarek.