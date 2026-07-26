Peter Pannekoek: benut je tijd goed, het is het meest kostbare

Cabaretier Peter Pannekoek heeft zondag als eerste gast van het nieuwe seizoen van Zomergasten verteld dat hij zijn tijd zo efficiënt mogelijk probeert te benutten. Volgens de comedian is tijd "het meest kostbare wat we hebben".

Pannekoek vertelde in de eerste tien minuten van het programma dat hij zijn dagen "heel rigide" plant. "Ik plan alles", zei hij tegen presentatrice Janine Abbring. De cabaretier werkt naar eigen zeggen het liefst 's nachts, tussen middernacht en 04.00 uur. "Ik moet overdag het gevoel hebben dat ik dingen heb gedaan."

De cabaretier zei onrustig te worden van onverwachte vrije tijd. "Ik hou van een vrije dag, maar ik wil die wel benutten. Niks vind ik zo erg als een vrije drie kwartier. Dat vind ik zonde."

Controlfreak

Op de vraag van Abbring of hij een controlfreak is, antwoordde Pannekoek dat hij vooral de dingen wil beheersen waar dat mogelijk is. "Heel veel kun je vooraf niet controleren, veel overkomt je. Daarom vind ik het juist fijn om de dingen die ik wel kan controleren, ook echt te controleren." Als voorbeeld noemde hij zijn theatervoorstellingen, waarin hij de omstandigheden vooraf zo veel mogelijk gelijk probeert te houden, omdat er tijdens een optreden altijd onverwachte dingen kunnen gebeuren.

Pannekoek is de eerste gast van het 39e en laatste seizoen van Zomergasten. De VPRO maakte eerder bekend dat het programma na dit seizoen stopt. De omroep onderzoekt wel of de interviewreeks in een andere vorm kan terugkeren.