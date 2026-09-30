Peter Pannekoek theater in met Demonen: overprikkeling past mij

Peter Pannekoek maakt een nieuwe cabaretvoorstelling over afleiding, drukte, chaos en overprikkeling. Met zijn voorstelling Demonen trekt de cabaretier vanaf november door het land met bijna tachtig try-outs. "Het gaat eigenlijk over ons alledaagse leven. Over de overprikkeling waar we in zitten, die mij eigenlijk ook heel goed past", vertelt Pannekoek in gesprek met het ANP.

De cabaretier was in 2025 verantwoordelijk voor de oudejaarsconference, maar kan de actualiteit in zijn voorstelling wat meer loslaten. "Dat vind ik ook een hele fijne vrijheid. Ik vind het zo persoonlijker", legt hij uit. "Tuurlijk, het gaat altijd over het nu, maar niet per se over het jaar."

"Cabaretvoorstellingen in het begin uitleggen is heel ingewikkeld", bekent de 40-jarige maker, die sinds de zomer aan het nieuwe stuk werkt en nog volop wil "schaven" tijdens de try-outs. "De voorstelling kan nog alle kanten op gaan. Ik heb een paar ideeën die de theaterwetten tarten. Ik weet niet of het gaat lukken, maar het kan heel vet worden. Het is een ongelofelijke teaser, maar dat is wat het is."

Over een jaar moet de show staan en heeft Pannekoek in ieder geval elf avonden in Carré op het programma. Wie daarvoor naar de try-outs komt, is "deelgenoot van het maakproces; ze dragen een steentje bij aan de voorstelling". De kaarten voor alle shows gaan woensdag in de verkoop. "Ik denk dat tijd het belangrijkste is wat we hebben. Dus mensen kunnen ervan op aan dat ik altijd mijn uiterste best doe ze een zo mooi mogelijke avond te geven", wil Pannekoek tot slot meegeven.