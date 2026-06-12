Peter Sarsgaard voegt zich bij het derde seizoen van de HBO-hitserie The Last of Us. De 55-jarige acteur zal volgens Deadline de rol spelen van Amon, een van de leiders van de religieuze sekte The Seraphites. Het is een nieuw personage in de serie dat niet in de videogame voorkomt.

De HBO-serie last momenteel een pauze in met filmen vanwege het WK voetbal. In Vancouver, waar The Last of Us wordt opgenomen, worden meerdere voetbalwedstrijden gespeeld, waardoor de productie van de serie naar verwachting een maand wordt onderbroken.

Het derde seizoen van The Last of Us komt waarschijnlijk in 2027 uit.