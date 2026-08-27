Petitie over intrekken erkenning ON! 20.000 keer ondertekend

Een petitie waarmee minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rianne Letschert wordt gevraagd de erkenning van omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken, is inmiddels ruim 20.000 keer ondertekend. Het doel ligt op 25.000 handtekeningen, valt te lezen op de pagina van DeGoedeZaak.

Deze week ontstond ophef over een fragment in een onlineprogramma van ON! waarin Adolf Hitler werd aangehaald. "Geen Hitler-verheerlijking op onze publieke omroep", luidt de petitie. "Wij vragen minister Letschert: Trek de erkenning van Ongehoord Nederland in", staat verder in de tekst. "De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mag in uiterste gevallen de erkenning van een omroep intrekken. Nadat de journalistieke maatstaf stelselmatig is geschonden, is het hoog tijd dat dit gebeurt."

Kamerleden van verschillende politieke partijen drongen aan op een vertrek van ON! uit de publieke omroep. Een woordvoerder van de minister stelde eerder dat Letschert zich beraadt op de toekomst van ON!.