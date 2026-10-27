Phoebe Bridgers en Fontaines D.C. komen naar Best Kept Secret

Fontaines D.C., JUNGLE en Phoebe Bridgers treden in 2027 op tijdens het festival Best Kept Secret. De organisatie heeft dinsdag de eerste namen bekendgemaakt voor de aankomende editie van het festival, dat plaatsvindt van 11 tot en met 13 juni.

Ook de Nederlandse artiesten Bente, Milolaathetlukken en Benwal treden op in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek, waar het festival wordt gehouden. IJSLAND, bestaande uit Sef, Abel en Faisal, is ook te zien tijdens de komende editie.

De voorverkoop voor Best Kept Secret start donderdag, de reguliere kaartverkoop een dag later.