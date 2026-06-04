Prins Pieter-Christiaan speelt weer een rolletje in de AVROTROS-serie Flikken Maastricht. Op Instagram deelt de neef van koning Willem-Alexander beelden van de set.

"Super leuk weer een cliënt te mogen verdedigen in Flikken Rotterdam", schrijft Pieter-Christiaan bij de beelden. De prins was eerder al kort te zien als advocaat in de serie.

Ook heeft de prins een figurantenrol gespeeld in de film De Slag om de Schelde, maar die rol had de uiteindelijke montage niet gehaald, zo vertelde de prins vorig jaar in de 538 Ochtendshow.