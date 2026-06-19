Pinkpop houdt doorlopend contact met meteoroloog over onweer

Festival Pinkpop houdt "doorlopend contact" met een meteoroloog die de organisatie op de hoogte houdt van de actuele ontwikkelingen. Dat heeft een woordvoerder van het festival laten weten nadat het KNMI eerder code oranje had afgegeven in verband met mogelijk onweer.

"Zoals bij elk evenement gebruikelijk, hebben wij ons afgelopen tijd voorbereid op verschillende weerscenario's, waaronder hitte, onweer en wind. Hierbij is ook rekening gehouden met code oranje. Daardoor zijn we goed voorbereid", zei de woordvoerder. De meteoroloog houdt de organisatie op de hoogte van de ontwikkelingen. "Op basis daarvan wordt in overleg met de gemeente Landgraaf en veiligheidsdiensten bepaald welke maatregelen nodig zijn."

Wat betreft de hitte heeft de organisatie eerder al laten weten dat er maatregelen zijn getroffen en bezoekers is verzocht zich goed voor te bereiden.