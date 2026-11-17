Brad Pitt heeft zichzelf in de kijker gespeeld als potentiële schurk in de volgende James Bond-film. De superster zei op een rode loper tegen Extra TV dat hij er wel voor in is om tegenover geheim agent 007 te komen staan.

"Met Robert en regisseur Denis Villeneuve? Natuurlijk zou ik dat willen!", zei Pitt. "Ik zou wel grote schoenen te vullen hebben na wat Javier Bardem met de rol heeft gedaan. Maar ik zou de uitdaging graag aangaan." Bardem speelde schurk Raoul Silva in Skyfall uit 2012. De Spaanse acteur wordt over het algemeen beschouwd als de beste bad guy in de 007-films die met acteur Daniel Craig zijn gemaakt.

Studio Amazon maakte maandag bekend dat Twilight-ster Robert Pattinson de zevende Bond-acteur uit de geschiedenis wordt. Naar verwachting is de volgende film over een jaar of twee klaar.

The Daily Mail stelde maandag dat bij de fans al diverse namen de ronde doen voor de rol van schurk. Zo worden volgens de voorspellingsapp Kalshi vooral Cillian Murphy, Idris Elba en Peter Dinklage genoemd als mogelijke schurk. Op sociale media gaat ook de naam van Kristen Stewart rond, de ex van Pattinson met wie hij in de Twilight-serie te zien was.