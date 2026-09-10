De fractie van Leefbaar Rotterdam heeft donderdag een initiatief gepresenteerd om een deel van de collectie van museum Boijmans Van Beuningen tijdelijk tentoon te stellen in het Schielandhuis in het centrum van de stad.

Boijmans is sinds 2019 gesloten voor een renovatie en gaat niet voor 2030 weer open voor het publiek. Het Schielandhuis, dat gereedkwam in 1665 en waar van 1849 tot 1935 de collectie van Boijmans te zien was, staat sinds drie jaar leeg. Het pand is een van de weinige historische gebouwen in de stad die het Duitse bombardement van 1940 doorstond.

"Waarom laten we een prachtig gemeentelijk monument leegstaan, terwijl de kunstcollectie jarenlang grotendeels achter gesloten deuren ligt?", vroeg Leefbaar-raadslid Geert Koster zich hardop af. "Het gebouw leeg laten staan kost geld, terwijl het de stad niets oplevert. Geef Rotterdammers hun museum terug."

Het is nog niet duidelijk wat het plan gaat kosten en wanneer het behandeld gaat worden door de raad of raadscommissie.