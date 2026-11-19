P!nk heeft vanwege de grote belangstelling extra concerten aangekondigd in de Sphere in Las Vegas. Volgens de zangeres stonden er maar liefst 3 miljoen mensen in de online wachtrij voor kaarten. "Dit is krankzinnig", reageert ze in een video op Instagram.

"Ik ben misselijk! Er staan 3 miljoen mensen in de rij", zegt P!nk, die haar mond onder een deken verstopt. De zangeres heeft zes extra optredens in januari 2028 aangekondigd. Ook zijn drie concerten in november 2027 toegevoegd. P!nk begint haar reeks optredens in de Sphere op 29 september 2027.

Het wordt de eerste concertreeks van P!nk op een vaste locatie. Ze is bovendien de eerste vrouwelijke solo-popartiest die als hoofdact optreedt in de futuristische concertzaal, die bekendstaat om zijn enorme beeldschermen en spectaculaire visuele effecten.