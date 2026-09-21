Politie: fotograaf in water gevolg van 'creëren werkruimte'

Dat er zaterdag een fotograaf een duw kreeg van een agent en in het water belandde bij rellen op het Malieveld, is het "gevolg van het creëren van werkruimte" voor de arrestatie-eenheid van de politie. Dat laat de politie Den Haag weten. Volgens een woordvoerder ging het om een "heftige inzet", waarbij de politie "snel moest handelen".

Op beelden die rondgaan is te zien hoe de Spaanse fotograaf Nacho Calonge na een duw van een agent in het water valt. "Journalisten moeten altijd de ruimte krijgen om hun werk goed te kunnen doen", zegt de woordvoerder. "Tegelijkertijd moeten journalisten in hun werk zorgen dat zij niet in de weg lopen en voldoende werkruimte overhouden voor betrokkenen, zeker in situaties waarbij sprake is van veel agressie en/of wanordelijkheden."

Volgens de woordvoerder heeft de agent mogelijk niet gezien dat er water achter de fotograaf was. Ze benadrukt dat ze hiermee "niet wil goedpraten" dat de journalist in het water is gevallen. "Dat is nooit de bedoeling geweest."

Journalisten belaagd

De politie heeft contact met de fotograaf over het voorval voor een "zorgvuldige afhandeling". Ook is er contact met journalistenvakbond NVJ en PersVeilig, de organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid van journalisten. Of er een regeling getroffen wordt met de betreffende fotograaf is nog niet duidelijk, zegt de politiewoordvoerder. "Dit is afhankelijk van wat er precies is gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn."

PersVeilig heeft ook meldingen gekregen van journalisten die zeggen dat ze zijn belaagd door deelnemers aan de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld. De politie is volgens de woordvoerder eveneens benaderd door meerdere journalisten die zijn bedreigd. "Wij staan in nauw contact met hen over het doen van aangifte."