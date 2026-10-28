Politie sluit onderzoek naar dood Hayden Panettiere

De politie van Greenville in de Amerikaanse staat South Carolina heeft het onderzoek naar de dood van actrice Hayden Panettiere gesloten. Haar overlijden is officieel als ongeval aangemerkt, melden Amerikaanse media.

Vorige maand meldde de lijkschouwer dat Panettiere overleed aan de gevolgen van het gebruik van de pijnstiller fentanyl en verschillende andere medicijnen, en dat de doodsoorzaak een ongeluk is. Onderzoek of de actrice mogelijk illegale of vervalste drugs had gekocht, leverde niets op.

Panettiere, bekend van rollen in tv-series als Heroes en Nashville, overleed op 16 augustus op 36-jarige leeftijd. Ze had eerder openlijk gesproken over haar worsteling met alcohol en drugs.