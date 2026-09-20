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Popster Ed Sheeran noemt situatie in Gaza 'onverdedigbaar' na rel

20 sep , 3:03Entertainment
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De Britse popster Ed Sheeran heeft zaterdagavond gezegd dat de situatie in Gaza "onverdedigbaar" is, nadat hij een golf van kritiek kreeg toen rapper Macklemore, die het voorprogramma verzorgde voor Sheeran, werd ontslagen om pro-Palestijnse uitspraken tijdens de show.
"Wat er in Gaza gebeurt, is catastrofaal, onverdedigbaar en buiten alle proporties", zei Sheeran bij de opening van zijn optreden in Philadelphia. "Ik heb moeilijke beslissingen moeten nemen en gemaakt, en ik maak fouten, en het spijt me ontzettend", zei een geëmotioneerde Sheeran.
Na het ontslag van Macklemore, waar Sheeran zegt niet verantwoordelijk voor te zijn, trokken ook andere artiesten zich terug uit het voorprogramma van Sheeran.
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