Post Malone headliner tijdens slotceremonie WK-voetbal zondag

Post Malone treedt zondag als headliner op tijdens de slotceremonie van het WK-voetbal. Dat maakte de FIFA woensdagavond bekend. De ceremonie begint zondagmiddag (lokale tijd) 90 minuten voor aanvang van de finale in New Jersey. Ook Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams treden op.

"Op een moment waarop sport, cultuur en wereldwijde aandacht samenkomen, zal Post Malone een optreden geven dat bedoeld is om de reis van het toernooi te vieren en de sfeer aan te wakkeren, voordat de aandacht van de wereld zich richt op de twee finalisten", zegt FIFA-baas Gianni Infantino in een verklaring. Post Malone scoorde in Nederland hits met onder meer Rockstar, Better Now, Circles en I Had Some Help.

Spanje is na de overwinning op Frankrijk dinsdagavond (2-0) een van de finalisten. Woensdagavond wordt in Atlanta de andere halve finale gespeeld tussen Engeland en Argentinië.