Deze maand verschijnt een nieuw nummer van de afgelopen zomer overleden Bonnie Tyler. Op Instagram meldt het team van de zangeres dat haar nieuwe single Love, Light and Peace op 13 november uitkomt.

"Onze eerste wens voor kerst zou zijn geweest dat Bonnie hier zou zijn om haar nieuwe nummer zelf te presenteren", schrijft haar team op Tylers officiële pagina. De Welshe zangeres overleed op 8 juli op 75-jarige leeftijd, nadat ze in coma had gelegen na een spoedoperatie aan haar darmen.

Love, Light and Peace is afgelopen winter opgenomen en is het laatste nummer dat Tyler ooit opnam. De track eindigt volgens haar team met een "ongepland afscheid" in de vorm van de woorden: "To all, goodnight."