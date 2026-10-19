Premier Jetten en partner krijgen volgend jaar een kind

Premier Rob Jetten en zijn partner Nicolás Keenan verwachten in 2027 een kind. De twee kondigden dat maandag aan op Instagram. Bij een foto waarop ze een echofoto vasthouden, schrijven ze dat ze hun eiceldonor, hun draagmoeder Lisa en hun gezinnen "super dankbaar" zijn.

De aanstaande ouders delen het bericht ook in het Engels en het Spaans. Keenan komt uit Argentinië en hockeyt in Nederland voor HC Klein Zwitserland. De premier spreekt van een droom die uitkomt. Draagmoeder Lisa meldt dat zij "ontzettend blij" is dat ze kan bijdragen aan het laten uitkomen van die droom.

Jetten en Keenan zijn al enkele jaren samen en verloofden zich in november 2024.