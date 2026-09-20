Prime stopt na een seizoen al met serie Ride or Die

Prime Video stopt na één seizoen al met de serie Ride or Die, met Hannah Waddingham en Octavia Spencer in de hoofdrollen. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety. Het is niet bekend waarom de streamingdienst niet meer doorgaat met de serie.

Ride or Die gaat over twee beste vriendinnen die dachten dat ze alles van elkaar wisten, totdat blijkt dat de ene (Waddingham) een internationale huurmoordenaar is. Wanneer een klus drastisch misgaat, moeten beide vriendinnen samen op de vlucht en worden ze door de politie in Europa achtervolgd. De serie ging afgelopen juli in première.

Naast Waddingham en Spencer speelden ook onder anderen Ed Skrein, Calam Lynch, Savannah Steyn, Jamie Parker en Jacky Ido mee. Ook de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks was in de serie te zien, naast BAFTA-winnaar Bill Nighy.