Prime Video maakt docuserie over Gary Lineker

Streamingdienst Prime Video brengt volgend jaar een documentaireserie uit over de voormalige Engelse voetballer Gary Lineker. De vierdelige miniserie Lineker volgt zijn lange loopbaan, van succesvol voetballer tot mediapersoonlijkheid.

Volgens de aankondiging gaat de documentaire ook over hoe Lineker uitgroeide tot iemand die voor "verdeeldheid" zorgde in het Verenigd Koninkrijk. Lineker was na zijn actieve loopbaan lange tijd werkzaam bij de BBC. Daar vertrok de 65-jarige Lineker vorig jaar. Hij kwam in opspraak nadat hij een video had gedeeld die werd gezien als antisemitisch. Lineker is momenteel presentator van de podcast The Rest is Football, die eerder dit jaar werd opgepikt door streamingdienst Netflix.

De streamingdienst van Amazon belooft het verhaal van Lineker te vertellen aan de hand van archiefbeelden en privémateriaal. Ook bevat de productie "openhartige inzichten van Lineker zelf" in "ongefilterde, eerlijke interviews". Ook familieleden, mede-voetballers, vrienden en critici delen hun kijk op zijn heden en verleden.