De Britse prins Harry en zes andere prominenten, waaronder Elton John, Sadie Frost en Liz Hurley, hebben hun rechtszaak tegen de uitgeverij van onder meer The Daily Mail verloren. Het gerechtshof in Londen heeft alle vorderingen afgewezen, blijkt uit de dinsdagmiddag gepubliceerde schriftelijke uitspraak.

Het gerechtshof acht niet bewezen dat journalisten van uitgeverij Associated Newspapers Limited (ANL) de privacy van de prins en de prominenten hebben geschonden, onder meer door hun telefoongesprekken af te luisteren. In het vonnis zegt het gerechtshof dat de beschuldigingen ernstig waren en dat deze overtuigender bewijs vereisten voor ze bewezen konden worden.

De jongste zoon van koning Charles en de andere beroemdheden startten begin dit jaar een rechtszaak tegen ANL om onwettige informatievergaring. Journalisten van voornoemde tabloids zouden volgens de eisers onder meer telefoons hebben gehackt, privégegevens hebben gestolen en privédetectives hebben ingehuurd om artikelen over ze te kunnen schrijven. Harry stelde tijdens het proces dat de journalisten van ANL het leven van zijn vrouw Meghan tot een "absolute hel" hadden gemaakt.

Verklaring

Tijdens de rechtszaak, die eerder dit jaar enkele weken in beslag nam, ontkenden de advocaten van de uitgever dat ze informatie op onrechtmatige wijze hadden verkregen. Ze stelden dat de verhalen van hun journalisten op de juiste manier waren onderbouwd.

Prins Harry, die in Amerika woont, is deze week in Londen. Volgens diverse Britse media zal hij een verklaring geven naar aanleiding van de uitspraak. Hij is in zijn geboorteland voor een evenement van de Invictus Games. Harry is de oprichter van het tweejaarlijkse sportevenement voor veteranen.