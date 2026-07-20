Prins Harry vindt zichzelf niet de bekendste Britse Harry

Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Brit met de naam Harry is. De prins was te gast in de talkshow After Hours with James Corden, waar hij de vraag voorgeschoteld kreeg wie de bekendste Harry van het Verenigd Koninkrijk is.

De vraag was eerder al onderwerp van gesprek geweest bij James Corden en zijn co-host, oud-voetballer Rio Ferdinand. In het fragment dat online werd gedeeld, werd ook de prins om zijn mening gevraagd. Aanvankelijk gaf Harry geen antwoord. "Er is sprake van belangenverstrengeling", zei de prins. Daarna gaf hij toch toe dat zanger Harry Styles wat hem betreft op de eerste plek komt, gevolgd door de Engelse voetballer Harry Kane. De prins nam genoegen met een gedeelde derde plaats met Harry Potter, de fictieve Britse tovenaarsleerling uit de boeken van J.K. Rowling.

Prins Harry en presentator Corden zijn al langer bevriend. Corden was aanwezig bij het huwelijk van Harry met zijn vrouw Meghan in 2018. Ook was Harry in 2021 te gast in een aflevering van The Late Late Show, die Corden destijds presenteerde.