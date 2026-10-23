Prins William is 'groot fan' van films Christopher Nolan

De films van Christopher Nolan behoren tot de favorieten van prins William. In The Graham Norton Show vertelde hij "groot fan" te zijn van alles wat de Britse filmmaker maakt. "Zijn films zijn fantastisch. De The Dark Knight-reeks is psychologisch duister en diepgaand en daar ben ik helemaal weg van. Hij neemt concepten die totaal buiten de gebaande paden liggen en maakt ze ongelooflijk vermakelijk."

Verder vertelde de zoon van koning Charles dat hij en zijn gezin graag samen naar de realityshow The Celebrity Traitor kijken. Ook is hij groot liefhebber van muziek. De prins vertelde dat hij vroeger graag dj wilde worden. "Ik was er niet erg goed in", gaf William echter toe. Hij voegde eraan toe dat het beroep van politieagent ook nog op zijn lijstje had gestaan, voor hij besefte dat hij ooit koning zou worden.

William schuift vrijdagavond aan in de populaire talkshow van Graham Norton om te praten over de Earthshot Prize, die hij in 2020 in het leven riep. Het initiatief ondersteunt organisaties die zich inzetten voor een beter klimaat. De prins hoopt daarmee optimisme te bereiken in een onderwerp dat anders deprimerend kan aanvoelen. "Er zijn geweldige mensen die zich inzetten om de wereld te beschermen", zei hij.