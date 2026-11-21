Prinses Catherine is binnenkort te zien in een nieuwe documentaire over haar herstel na kanker. De film, getiteld Heal, gaat op 29 november in première bij de BBC. Dat heeft de Britse omroep zaterdag bekendgemaakt.

In de dertig minuten durende documentaire vertelt de 44-jarige prinses onder meer over de impact van haar ziekte. "Kanker verandert je. Het verandert je lichaam, het verandert je fysiek, maar een kankerdiagnose heeft een veel diepere impact op je", zegt ze in de trailer.

Ook bevat de documentaire beelden van de deelname van Catherine aan de Three Peaks Challenge. De vrouw van prins William beklom daarbij samen met andere mensen die kanker hebben gehad de hoogste toppen van Engeland, Schotland en Wales. "Het is duidelijk dat we de uitdagingen van het leven niet alleen hoeven te dragen", zegt Catherine in de voice-over van de documentaire. Ook William en de drie kinderen van het paar komen in de film voorbij.

Catherine maakte in maart 2024 bekend dat bij haar kanker was vastgesteld en dat ze chemotherapie onderging. Om welk type kanker het ging, maakte ze niet bekend. Een jaar later kondigde ze aan in remissie te zijn.