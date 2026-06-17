Prinses Charlene reikt prijs uit aan acteur Kurt Russell

De Amerikaanse acteur Kurt Russell heeft dinsdagavond op het Monte-Carlo Televisiefestival een oeuvreprijs in ontvangst genomen uit handen van prinses Charlene van Monaco. Dat meldt onder meer het vakblad Variety.

De 75-jarige acteur werd op het jaarlijkse festival geëerd met de Kristallen Nimf. Russell kreeg de prijs ter erkenning van zijn "uitzonderlijke bijdrage aan de entertainmentindustrie en zijn buitengewone carrière van meer dan zes decennia".

De Hollywood-acteur werd, nadat hij de prijs in ontvangst nam, op het podium gefeliciteerd door prins Albert. Tijdens de ceremonie werd Russell vergezeld door zijn partner Goldie Hawn.

Vorige week werd ook de Britse actrice Kristin Scott Thomas door de prins onderscheiden met de Kristallen Nimf.