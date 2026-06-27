Problemen Concert at SEA verholpen, Bankzitters alsnog op podium

Jongensgroep Bankzitters is zaterdag met zo'n 45 minuten vertraging begonnen aan zijn show op Concert at SEA. Door blikseminslag waren technische problemen ontstaan, waardoor de formatie niet op het geplande tijdstip kon starten.

Het optreden van Bankzitters is het eerste op de derde en laatste dag van het Zeeuwse festival. "Het gaat door!!! We komen eraan!!", meldde de groep vlak voor het optreden met een selfie via Instagram.

Door het overtrekkende onweer mochten tickethouders pas later het terrein op. De organisatie van Concert at SEA bedankt alle bezoekers via sociale media voor hun extra geduld.