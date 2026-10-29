Producent LUBACH verwerpt kritiek Tina Nijkamp

De producent van LUBACH vindt het onterecht dat kijkcijferanalist Tina Nijkamp het RTL 4-programma in haar Telegraaf-column wegzet als een show zonder impact en met te weinig kijkers. Ze baseert zich niet op de feiten, schrijft Pieter Klok van producent Human Factor TV op Instagram.

"Een columnist mag alles schrijven en vinden, maar dient zich wel te baseren op feiten. Dat een programma in een bepaalde bubbel niet leeft, betekent niet dat er niet over wordt gesproken of dat iets niet succesvol is", aldus Klok. Volgens hem wordt er steeds minder lineair televisie gekeken, maar betekent dat niet dat er helemaal niet meer wordt gekeken.

"LUBACH beweegt mee met deze ontwikkeling door middel van focus op streaming op Videoland en online. Wij zien de lineaire uitzending om 23.00 uur in feite als herhaling", legt Klok uit. "Een 'kijkcijferexpert' die alleen maar naar lineaire cijfers kijkt, hoort wat ons betreft zo langzamerhand thuis op een speciale afdeling van museum Beeld & Geluid."

Klok wijst onder meer naar kijkcijfers van LUBACH van vorige week donderdag waar met uitgestelde cijfers al een half miljoen kijkers zijn bijgekomen tot 832.000 mensen. Die uitzending heeft op YouTube volgens hem nog eens 1,2 miljoen views.