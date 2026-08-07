Peter Faber was "een geweldige man die als acteur alles kon". Dat zegt voormalig filmproducent Haig Balian, die in de jaren tachtig de megahits Schatjes! en Mama is boos! maakte met de overleden Faber. In de controversiële films speelde de acteur een vader van een totaal disfunctioneel gezin.

"Hij was een geweldige acteur die echt alles kon, zowel op film als toneel", zegt Balian. "Peter liet zich niet op één rol vastpinnen. We waren ontzettend blij dat hij meeging in ons dwarse verhaal. Het duurde twaalf, dertien jaar voordat we eindelijk de film konden maken." Maar naast zijn acteerkwaliteiten herinnert Balian zich ook hoe aardig Faber altijd was: "Het was een heel vriendelijk, aimabel mens. Als je hem tegenkwam, bleef je altijd weer kletsen."

De acteur hield ook de moed erin toen hij tijdens de opnames van vervolgfilm Mama is boos! een ongeluk had op de set. "Er was een pees doorgesneden, waardoor we wekenlang niet konden filmen", vertelt Balian. "Maar Peter klaagde niet. Hij wilde vooral doorgaan."

De oud-producent is blij dat "het medium film ervoor zorgt dat we mensen gemakkelijker blijven onthouden. Hij heeft zoveel prachtige films gemaakt die ook in de toekomst nog veel mensen zullen vermaken en ontroeren."