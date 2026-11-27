Filmproducent Gerald R. Molen is op 91-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse vakbladen melden zijn overlijden vrijdag op gezag van zijn familie.

Molen begon als production manager op de set van The Color Purple, die regisseur Steven Spielberg in 1985 maakte. Later werd hij een van de vaste producenten met wie Spielberg vanaf de jaren negentig veel samenwerkte.

Het tweetal werkte aan filmklassiekers als Jurassic Park, Minority Report en Schindler's List. Het oorlogsepos uit 1993 won zeven Oscars, waaronder die voor beste film.

Jan de Bont

Molen produceerde voor Amblin Entertainment, het bedrijf van Spielberg, ook diverse succesvolle jeugdfilms, zoals The Flintstones en Casper. Samen met de Nederlandse regisseur Jan de Bont maakte Molen de megahit Twister uit 1996.

Zonder Spielberg maakte de producent ook succesvolle films, zoals Rain Man, waarvoor Dustin Hoffman een Oscar won, en Days of Thunder met Tom Cruise.