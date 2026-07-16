Productie God of War stilgelegd om blessure Ryan Hurst

De productie van de Prime Video-serie God of War is stilgelegd. Entertainmentwebsite TMZ meldt op basis van bronnen dat hoofdrolspeler Ryan Hurst zijn biceps heeft gescheurd tijdens een stunt en geopereerd moet worden.

Volgens de bronnen was de hoop dat de productie in augustus hervat kon worden, maar vergt het herstel meer tijd. Het is niet bekend bij wat voor stunt Hurst de blessure heeft opgelopen.

God of War is een bewerking van de gelijknamige videogamereeks. Hurst speelt Kratos, de hoofdpersoon van de videogames. Het verhaal van de serie volgt Kratos en zijn zoon Atreus. De afgelopen maanden maakte Amazon bekend dat ook Callum Vinson, Mandy Patinkin en Ed Skrein rollen spelen in de serie.

Van de videogamereeks zijn inmiddels tien spellen verschenen. Vanwege de populariteit van de game besloot Amazon gelijk twee seizoenen van de serie te bestellen. De productie begon eerder dit jaar in Vancouver.