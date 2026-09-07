Pretpakhuis, de productiemaatschappij van Jon van Eerd en Lesley Pols, sluit volgend jaar na twaalf jaar haar deuren. Dat meldt De Telegraaf maandag. De komedie Boeing Boeing, van de Franse toneelschrijver Marc Camoletti, zal het slotstuk vormen van de jarenlange samenwerking. Van Eerd en Pols stoppen niet met het vak, maar maken naar eigen zeggen ruimte voor nieuwe projecten.

Van Eerd omschrijft Pretpakhuis als "een vertrouwd en betrouwbaar familiebedrijf". "Onze samenwerking was en blijft tot het laatste moment uniek en dierbaar", laat de 66-jarige acteur weten. Pols blikt terug op de productie Boeing Boeing uit 2008, waar hij destijds kennismaakte met zijn compagnon. "Dat we in 2027 Pretpakhuis afsluiten met dezelfde komedie, kan eigenlijk geen toeval zijn." Volgens de producent zijn de afgelopen jaren met Pretpakhuis voor hem "ongelooflijk waardevol geweest".

Pretpakhuis werd opgericht in 2015 en was in het begin vooral bekend van komedies met Harrie Vermeulen, Van Eerds populaire personage van wie hij in 2022 afscheid nam. Het repertoire van de productiemaatschappij werd later verbreed met producties als De Bankoverval en Een Nacht in de Efteling. De laatste productie Boeing Boeing is vanaf november te zien in diverse theaters.