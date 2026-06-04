Prominenten reageren op overlijden Lieke Marsman

Het overlijden van schrijfster en dichteres Lieke Marsman heeft veel reacties losgemaakt in onder meer de culturele wereld. Marsman overleed woensdag op 35-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kraakbeenkanker, zo werd donderdag bekend.

Schrijver Wim Daniëls staat op X stil bij haar werk. "Zo kort maar kunnen schrijven, filosoferen en dichten, maar toch al zoveel hebben kunnen zeggen wat zal beklijven", schrijft hij.

Actrice Hanna van Vliet deelt op Instagram een aantal pagina's uit werk van Marsman. "Bedankt voor al het moois, Lieke", schrijft ze erbij. Carice van Houten plaatste op Instagram een kort eerbetoon met de woorden "dag Lieke", vergezeld van emoji's van een planeet en een ster. Zangeres Frédérique Spigt deelde een foto van Marsman op Instagram.

Partij voor de Dieren-oprichter Marianne Thieme haalt een uitspraak van Marsman aan uit haar podcast Van alles de waarde aan. Marsman vertelde daar dat een onlangs aangeschafte Bijbel haar "een beetje magie" had teruggegeven. "Woorden als verlossing, genade en hoop kom je niet vaak tegen in deze wereld", zei Marsman destijds.

Marsman maakte naam als dichter, schrijver en essayist. In de afgelopen jaren schreef zij openhartig over haar ziekte en de eindigheid van het leven.