Bij de GelreDome in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper Ye. De Amerikaanse artiest treedt zaterdagavond op in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak ter hoogte van ingang Noord worden banners getoond met onder meer waarschuwingen.

Het protest is onder meer van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). In het vak staan na 17.30 uur ongeveer twintig mensen. Bij het stadion staan meerdere politiebusjes, ook van de mobiele eenheid.

Ye kwam in opspraak vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Op de rode banners staan teksten als: "Waarschuwing. De artiest die je gaat bekijken verkocht in zijn webshop T-shirts met deze print" met daarbij een afbeelding van een hakenkruis, en eronder: "Wij vonden dat je dit moest weten". Op een andere banner staat: "De artiest die je gaat bekijken, heeft eerder verklaard: "I like Hitler". Wij vonden dat je dit moest weten." Bezoekers van het concert bekijken en fotograferen de actie. Ye had eerder zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken, die hij wijdde aan zijn bipolaire stoornis.

Uitnodiging burgemeester

De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, is ook bij de GelreDome. Hij had Ye uitgenodigd om zondag samen naar het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam te gaan en daarna een krans te leggen bij het Namenmonument. Marcouch zegt dat hij nog geen antwoord van Ye op de uitnodiging heeft gekregen.

De artiest maakt momenteel een tournee door Europa maar is in meerdere landen geweerd. Eerder deze week probeerde het Centraal Joods Overleg (CJO) de rapper via een kort geding te weren uit Nederland. De rechter besliste dat de twee concerten zaterdag en maandag toch door mochten gaan.