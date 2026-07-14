PSV wenst nabestaanden Cees Geel veel sterkte

Voetbalclub PSV laat weten met verdriet te hebben kennisgenomen van het overlijden van acteur Cees Geel. "Naast zijn succesvolle acteercarrière was hij een fervent supporter. Wij wensen zijn familie, vrienden en iedereen die hem liefhad veel sterkte met dit verlies", aldus de club in een verklaring.

Cees Geel was een bekend gezicht in en rond het Philips Stadion en op de tribunes bij uitwedstrijden. In interviews en media sprak hij met grote trots over zijn clubliefde. In 2017 zou Geel zelfs de hoofdrol spelen in de PSV-musical Geheimen van de Herdgang, maar deze werd vlak voor de première geannuleerd vanwege hoge productiekosten.