Publiek loopt weg bij tonen gruwelijke foto's in zaak rond D4vd

Toeschouwers hebben vrijdag de rechtszaal in Los Angeles verlaten toen foto's van het verminkte en ontbonden lichaam van Celeste Rivas Hernandez werden getoond. De rechtbank behandelt de zaak van het vermoorde meisje dat in de kofferbak van de auto van D4vd werd aangetroffen. De zanger wordt ervan verdacht de destijds 14-jarige Rivas te hebben vermoord om zijn seksueel misbruik van het meisje te verbergen.

Toen vrijdag foto's van twee geamputeerde vingers van Rivas getoond werden, leidde dat volgens TMZ tot gegil en geschokte reacties in de rechtszaal. Ook David Anthony Burke, zoals de zanger eigenlijk heet, keek zelf weg van de grafische beelden. De mensen in de rechtbank hapten opnieuw naar adem toen een afbeelding van haar torso werd getoond. Na een foto van een steekwond begonnen mensen de zaal te verlaten. Volgens de entertainmentwebsite bleef de zanger zich later wel concentreren op de foto's.

Op woensdag verliet de familie van het slachtoffer al vroegtijdig de rechtbank toen ander bewijsmateriaal getoond werd. In de meerdaagse hoorzitting proberen de aanklagers aan te tonen dat er voldoende bewijs is om Burke te vervolgen voor de moord en het seksueel misbruik van het slachtoffer. De zwaar ontbonden resten van het meisje werden in september 2025 aangetroffen in zijn Tesla.