Racoon speelt jubileumshow ook in Rotterdam Ahoy

Racoon heeft een derde jubileumshow aangekondigd ter ere van het 30-jarig bestaan van de groep. De Zeeuwse band staat op 8 oktober 2027 in Rotterdam Ahoy, nadat de eerste twee jubileumshows in de Ziggo Dome in Amsterdam "in razend tempo uitverkocht" waren.

Volgens de Zeeuwse band kunnen fans tijdens de jubileumshow oude nummers horen, maar ook nieuwe singles zoals Dicht Bij Het Vuur. De kaartverkoop voor het extra concert in Ahoy start woensdag.

Racoon staat in oktober van dit jaar al in Rotterdam Ahoy met een show, maar dan op de RTM Stage. Ook is de band, bekend van de nummers Oceaan en Het Is Al Laat Toch, te zien in AFAS Live in oktober.