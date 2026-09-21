Racoon viert volgend jaar jubileum in Ziggo Dome

Racoon viert volgend jaar zijn 30-jarig bestaan met een jubileumshow in de Ziggo Dome. De Zeeuwse band staat op 2 oktober 2027 in de Amsterdamse concertzaal, maakte Racoon maandag bekend. De kaartverkoop gaat op vrijdag van start. Die dag verschijnt ook de nieuwe single Dicht Bij Het Vuur.

"Alle clichés zijn waar. Dertig jaar Racoon? Hoe dan?! Zoveel hart en ziel, tranen en lachen, het is voorbijgevlogen. Engels en Nederlands gaan bij ons hand in hand, wie had dat ooit gedacht? Mensen die van muziek houden, zorgen daarvoor. Dikke dank!", zegt zanger Bart van der Weide.

De band, bekend van nummers als Oceaan en Het Is Al Laat Toch, start deze week met een tour door Nederland. In oktober speelt Racoon onder meer in AFAS Live en de RTM Stage in Rotterdam Ahoy.