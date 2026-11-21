Eva Vloon is voor het eerst moeder geworden. De presentatrice van Shownieuws en Radio 538 heeft zaterdag een foto op Instagram geplaatst van haar zoon, die dinsdag is geboren. Het jongetje heet Pax.

"In z'n eerste week heeft-ie al vrede gesticht tussen de katten, dus dat belooft wat voor de toekomst", schrijft Vloon. Ze kreeg het kind met NOS-presentator Emil van Oers.

Vloon presenteert op Radio 538 met het duo Bas Menting en Dylan Boet. Op Instagram vertelde ze dat ze twintig minuten voor een etentje met hen erachter kwam dat ze zwanger was. "Toen bleken we ineens geen teamuitje te hebben met z'n drieën, maar met z'n vieren", lachte Dylan Boet in de show van 538, terugblikkend op het moment.