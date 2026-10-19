Radio Veronica-dj's organiseren Nationale Vriendenweekend

Radio Veronica-dj's Gerard Ekdom, Frank van der Lende, Rob Stenders en Giel Beelen gaan een weekendje weg organiseren voor tien vriendengroepen bij EuroParcs Hindeloopen. Dat maakte de radiozender maandag bekend.

In het weekend van 6 tot 8 november organiseren de dj's verschillende activiteiten, zoals een barbecue en een feestavond, en maken zij radio vanaf locatie. "Het is altijd zo'n gedoe, een vriendenweekend plannen. Dus wij hebben nu besloten om één weekend te prikken en tot het Nationale Vriendenweekend te bombarderen", laat Van der Lende weten.

Vriendengroepen kunnen zich aanmelden door een zogenoemd clublied door te geven, een nummer dat vaak in de groep gedraaid wordt. Zodra dit nummer te horen is op Radio Veronica, heeft de vriendengroep een minuut de tijd om de studio te bellen en het weekendje weg te winnen.