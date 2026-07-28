Rapper Eminem veilt ruim 100 paar sneakers voor goed doel

Rapper Eminem gaat meer dan honderd paar sneakers veilen voor het goede doel, zo heeft veilinghuis Julien's Auctions bekendgemaakt. De opbrengst van de veiling gaat volledig naar de Marshall Mathers Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van de artiest die zich inzet voor kwetsbare en kansarme jongeren in Detroit en de omliggende regio.

Volgens het veilinghuis gaat het om de grootste verzameling Eminem-items die ooit in één openbare veiling is aangeboden. Alle sneakers zijn door de rapper gesigneerd. De veiling vindt plaats op 25 augustus.

De collectie bestaat uit sneakers van onder meer Nike, Puma en Adidas. Ook worden zeldzame modellen en een paar schoenen geveild die Eminem droeg tijdens een optreden op het Soundstorm Festival in 2024, zo schrijft het veilinghuis op de website.