Rapper Offset krijgt taakstraf voor mishandeling beveiliger

Rapper Offset hoeft niet de cel in voor de mishandeling van een beveiliger bij een cannabiswinkel in Los Angeles. Een rechter heeft bepaald dat de artiest vijftig uur taakstraf moet uitvoeren, een cursus agressiebeheersing moet volgen en zich een jaar lang niet opnieuw schuldig mag maken aan strafbare feiten. Daarna wordt de aanklacht geseponeerd, melden Amerikaanse media.

De voormalige Migos-rapper, die eigenlijk Kiari Kendrell Cephus heet, werd aangeklaagd na een incident in maart 2025. Volgens justitie weigerde hij zich te identificeren bij de winkel, waarna hij een beveiliger in het gezicht zou hebben geslagen. Het slachtoffer deed later aangifte en spande ook een civiele zaak aan. Offset verliet volgens justitie de plek nadat hij met pepperspray was bespoten.

Volgens de advocaat van Offset heeft de rapper zich sinds het incident voorbeeldig gedragen. De civiele zaak tegen de artiest staat op 5 augustus op de agenda.