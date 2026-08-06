De Nederlandse rapper Tony Scott is donderdag op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt via sociale media. De artiest, die begin jaren negentig hits scoorde, was al jaren ziek.

"Tony is vandaag, omringd door liefde, in alle rust heengegaan. Voor velen was hij een artiest, een pionier en een inspiratiebron. Voor ons was hij boven alles een geliefde broer, oom, familielid en vriend", staat in een verklaring van de familie van Scott. "Zijn warmte, humor, kracht en enorme liefde voor muziek zullen voor altijd voortleven in de harten van iedereen die hem heeft gekend."

De in Suriname geboren Peter van der Bosch, zoals Tony Scott eigenlijk heet, werd wereldwijd bekend met zijn hiphousemuziek. Get Into It werd in 1990 een top 3-hit en later volgden nog hits als Gangster Boogie, Love Let Love en From Da Soul. Eind 2014 werd bij Scott de ziekte multiple sclerose (MS) vastgesteld, waardoor hij niet meer kon optreden. In 2016 vond er in Paradiso in Amsterdam een afscheidsconcert plaats. Daaraan werkten onder andere Ben Liebrand, Candy Dulfer en Loïs Lane mee.

In 2021 kwam Scott nog in het nieuws toen met dank aan radiomakers Henry Schut en Lex Gaarthuis zijn muziek eindelijk beschikbaar werd via streamingdiensten.