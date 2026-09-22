RAYE, sombr en Teddy Swims eren George Michael bij VMAs

RAYE, sombr en Teddy Swims brengen zondag tijdens de MTV Video Music Awards een eerbetoon aan George Michael. De drie artiesten treden gezamenlijk op ter ere van de Britse zanger, die tien jaar geleden overleed, meldt Billboard.

Welke nummers van Michael ze zullen zingen, is nog niet bekendgemaakt. Adam Blackstone is muzikaal leider van het optreden. RAYE geeft tijdens de awardshow daarnaast ook een eigen optreden.

Michael overleed op eerste kerstdag 2016 op 53-jarige leeftijd. Hij had zowel met Wham! als solo grote hits, waaronder Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-Go, Faith en Freedom! '90. In 1989 ontving hij bij de VMAs de Video Vanguard Award.