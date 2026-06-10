De Belgische zanger Raymond van het Groenewoud keert terug op het podium van Paradiso. De show in januari 2027 staat in het teken van zijn aankomende livealbum, dat werd opgenomen in de Amsterdamse concerthal. Het album verschijnt dit najaar.

Op het album staan live-uitvoeringen van onder meer de nummers Twee meisjes en Je Veux De L'Amour. Van het Groenewoud zong de nummers tijdens een show in 2022. Volgens de zanger was die avond een van de hoogtepunten uit zijn carrière.

Van het Groenewoud brak door eind jaren zeventig en maakte eerder nummers zoals Chachacha en Liefde voor muziek. Hij ontving onder meer een Zamu Award in 2004 en een MIA Lifetime Achievement Award in 2017, beide voor zijn gehele oeuvre.