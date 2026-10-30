Rebecca Romijn rouwt om dierbare vriend Patrick Stewart

Rebecca Romijn is diep geraakt door het overlijden van haar "dierbare vriend" Patrick Stewart. De Amerikaans-Nederlandse actrice zei in een video op sociale media erg dankbaar te zijn dat zij hem de afgelopen 25 jaar heeft gekend en in zijn nabijheid is geweest "zowel als mede-mutant als als mede-lid van Starfleet".

"Hij was ronduit geweldig, hilarisch, ondeugend, had een ongelooflijk gevoel voor humor. Ik zal mijn vriend enorm missen. Rust in vrede, Patrick", zei Romijn ook. De actrice speelde samen met Stewart in meerdere X-Men-films. Ook was zij net als Stewart onderdeel van het Star Trek-universum.

Stewart overleed woensdag op 86-jarige leeftijd na een kort ziekbed. De Brit werd wereldberoemd door zijn rollen in X-Men en Star Trek. Marina Sirtis, een collega van Stewart uit Star Trek: The Next Generation, deelde eveneens op sociale media een eerbetoon. "Mijn vriend is weg. Mijn kapitein. Het is te veel", zegt Sirtis. "Ik weet niet hoe ik hier overheen kan komen. Patrick, ik hield met heel mijn hart van je."