Rebel Wilson wint smaadzaak van Charlotte MacInnes

Rebel Wilson is woensdag door een rechtbank in Sydney in het gelijk gesteld in een smaadzaak die was aangespannen door collega-actrice Charlotte MacInnes, de hoofdrolspeelster in Wilsons regiedebuut The Deb. Dat melden Australische media.

De zaak draaide om een reeks socialemediaberichten van Wilson, waarin ze zou hebben geschreven dat MacInnes een verhaal over seksuele intimidatie van een filmproducent zou hebben verzonnen. De rechter oordeelde dat de berichtjes niet smadelijk waren.

"Iedereen die me heeft gesteund: hartelijk dank", reageerde Wilson na de uitspraak op sociale media. "Ik ben blij dat dit hoofdstuk is afgesloten en ik kijk ernaar uit om weer te gaan doen waar ik het meeste van hou: tijd doorbrengen met mijn gezin en aan het werk gaan." Ook dankt ze de rechter en het Australische rechtssysteem.