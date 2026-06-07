Een Iraanse rechtbank heeft geoordeeld dat filmregisseur Jafar Panahi een jaar de cel in moet. De rechter oordeelde volgens Variety en The Hollywood Reporter dat de Oscarwinnaar zich schuldig heeft gemaakt aan "propaganda tegen het regime", onder meer door het maken van zijn films. Ook krijgt Panahi een reisverbod opgelegd en mag hij geen lid worden van politieke partijen.

De Revolutionare Rechtbank in Teheran bevestigde hiermee een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank. Panahi bracht afgelopen jaar de film It Was Just An Accident uit, waarin hij toont hoe de levens van verschillende mensen door de jaren heen zijn beïnvloed door het Iraanse regime. De film won op het Festival van Cannes de Gouden Palm, de belangrijkste prijs, en sleepte daarna twee Oscarnominaties in de wacht.

Panahi maakte de film nadat hij 86 dagen in de gevangenis zat, vanwege zijn "anti-regeringspropaganda". Hij werd vrijgelaten na een hongerstaking en nadat de rechtbank een beroep van hem honoreerde. In de gevangenis ontmoette Panahi activist Mehdi Mahmoudian, die het scenario van It Was Just An Accident schreef. Mahmoudian werd in februari opnieuw aangehouden en bracht drie weken in een Iraanse cel door.

De advocaat van Panahi zei zondag in Iraanse media dat de regisseur twintig werkdagen heeft om in beroep te gaan tegen het vonnis.