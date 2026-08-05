Een Amerikaanse rechter buigt zich in maart over de zaken die zijn aangespannen om de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance tegen te houden. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart.

Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America was naar de rechter gestapt om de overname te stoppen. Beide rechtszaken zullen gelijktijdig worden behandeld. De klagers stelden allebei dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie op het gebied van film- en televisieproductie.

Eind juli werd bekend dat Paramount en Warner Bros. Discovery hadden afgesproken de miljardenovername niet voor volgend jaar juni af te ronden. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van 110 miljard dollar.

Paramount wilde graag dat de rechtszaak al in november behandeld zou worden. Er was het bedrijf veel aan gelegen dat de overname van Warner Bros. Discovery eerder afgerond zou zijn. Dat heeft te maken met een vastgelegde vergoeding die het bedrijf moest betalen aan aandeelhouders van Warner Bros. voor elke dag na 30 september dat het langer zou duren. Dat zou naar verluidt neerkomen op een bedrag van 7 miljoen dollar per dag.