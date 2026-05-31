Recordaantal van 94.000 fans bij Metallica-concert in Berlijn

De Amerikaanse rockband Metallica trok zaterdagavond een recordaantal van 94.000 fans naar het Olympiastadion in Berlijn. Dat heeft het stadion zondag bevestigd.

Het stadion biedt normaal plaats aan 73.800 toeschouwers bij een voetbalwedstrijd, maar door het podium in het midden van het stadion te plaatsen, kon de organisatie meer fans voor het podium toelaten, meldt dpa. Alle tribunes konden ook gebruikt worden.

Metallica speelde twee uur lang bekende hits als Nothing Else Matters en Enter Sandman, maar ook nummers van hun nieuwste album 72 Seasons. Met het concert sloot Metallica het Duitse deel van hun M72 World Tour af.