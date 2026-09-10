De documentaire NAZA over het conflict in Gaza heeft op het filmfestival van Venetië een applaus van bijna 25 minuten gekregen. Volgens vakmedia als Variety is dat een nieuw record voor films op grote filmfestivals, nadat de film The Voice of Hind Rajab vorig jaar in Venetië een ovatie van meer dan 23 minuten kreeg.

De film van regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor vertelt volgens de officiële beschrijving over "het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël". NAZA draait mee in de competitie van het festival, dat tot en met zaterdag duurt.

Abraham en Szor waren eerder verantwoordelijk voor de film No Other Land. Deze won vorig jaar de Oscar voor beste documentaire.

Overigens zijn minutenlange ovaties bij filmfestivals eerder regel dan uitzondering. Eerder kreeg ook de Oasis-documentaire Don't Look Back in Anger een staande ovatie van acht minuten tijdens het filmfestival van Venetië.